Veldrijder van Tormans mag zich voortaan ambassadeur noemen: "De Kempen het mekka van het veldrijden"

Tormans kan sinds dit seizoen rekenen op de Werelbekerwinnaar van vorig seizoen bij de beloften, Kevin Kuhn. Die werkt zijn eerste seizoen bij de grote jongens af. Dat doet de Zwitser voortaan ook als ambassadeur van ATAR, één van de partners van Tormans.

ATAR is een Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in artistieke werken en boekbinden en in het drukken van kranten en boeken. Het is al jaren een partner van Circus-Wanty Gobert en wil nu ook de veldritploeg en in het bijzonder Kevin Kuhn ondersteunen.

GOEDE BEGELEIDING

De 22-jarige crosser zal vanaf heden fungeren als ambassadeur van ATAR. "Het was voor mij een buitenkans om ambassadeur van ATAR te kunnen worden. Ik achtte het niet voor mogelijk om van een Zwitsers bedrijf steun te krijgen om bij een Belgisch cyclocross team te koersen. Dankzij ATAR en het Tormans Cyclo Cross Team kan ik de hele winter onder goede begeleiding in de Kempen, het mekka van het veldrijden, verblijven."

Kuhn heeft onder meer Marc Van Hove, gedelegeerd bestuurder bij ATAR, leren kennen. "Tijdens mijn eerste ontmoeting met Marc Van Hove en zijn medewerkers was ik meteen onder de indruk van hun enthousiasme."