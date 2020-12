Atleten zullen op Spelen aan streng testregime onderworpen worden, vaccinaties dan weer niet verplicht voor fans

Een negatieve test voorleggen is dé voorwaarde om aan sportwedstrijden mee te doen. Op de Spelen zal dat in 2021 nog niet anders zijn. Aangezien de atleten een tijdje in Tokio verblijven, zal er ook 'doorgetest' worden. Met de fans zal er losser worden omgegaan.

Persagentschap Reuters heeft een interim-rapport kunnen inkijken. Daar staat in dat sporters bij aankomst in Tokio een negatieve test moeten voorleggen die maximum drie dagen oud is. Vanaf dat moment zullen de deelnemende atleten ook om de vier à vijf dagen opnieuw getest worden.

Voor hen is het dus cruciaal dat ze negatief blijven testen gedurende de hele periode dat ze ter plekke zijn. Ook in Tokio zullen ze dus erg voorzichtig moeten zijn. In hetzelfde rapport staat ook te lezen dat het praktisch niet haalbaar is om van fans te vragen om twee weken in quarantaine te gaan.

MASSALE KOMST VAN FANS NIET UITGESLOTEN

In de krant Nikkei Business Daily staat overigens te lezen dat de Olympische Spelen op grote schaal fans willen verwelkomen. Die moeten dan vooraf ook één negatieve test voorleggen, maar dat is het enige wat hen opgelegd wordt. De krant bevestigt dat een quarantaineperiode niet noodzakelijk is en dat fans zich ook niet moeten laten vaccineren. Tot dusver zijn er bijna één miljoen tickets verkocht in andere landen dan Japan.