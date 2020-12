Drievoudig Tourwinnaar Greg LeMond binnenkort gelauwerd in VS met 'Gouden Medaille'

Greg LeMond is één van die grote kampioenen die past in de categorie van meervoudige Tourwinnaars. Vaak gaat het over zijn kritische houding tegenover dopinggebruik in de koers, maar in de eerste plaats is hij de man die drie keer de Tour wist te winnen tussen 1986 en 1990.

Hiervoor gaat hij ook nog een keertje in de bloemetjes worden gezet, zestien jaar na het einde van zijn actieve wielerloopbaan. Een jarenlang proces lijkt eindelijk tot een besluit te komen, nu het Congres in de Verenigde Staten overeen gekomen is om Le Mond de 'Congressional Golden Medal' te geven. POLITIEK AKKOORD Een gouden medaille dus, maar wel eentje die enkel kan uitgereikt worden door het Amerikaanse congres. Omdat hiervoor een politiek akkoord nodig is, gebeurt het zelden dat zo'n medaille uitgereikt wordt. Zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat moet twee derde akkoord gaan. Dat is nu ook het geval bij de laatste stemming. President Donald Trump kan het officieel maken door onder de wet zijn handtekening te zetten. Zelfs indien hij dat niet doet, zal Greg LeMond op vijf december deze bijzondere medaille ontvangen voor 'een prestatie die een impact heeft gehad op de Amerikaanse geschiedenis en cultuur'.