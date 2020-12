Jumbo-Visma ziet Nederlander na zes jaar vertrekken

De Nederlander uit Emmen zette in 2015 de stap van de opleidingsploeg van Rabobank naar het team dat toen LottoNL-Jumbo heette en vandaag Jumbo-Visma. Zijn eerste jaar bij de ploeg was meteen een schot in de roos, want hij won de zevende etappe in de Vuelta en droeg ook een dag de blauwe trui in de Giro.

In de volgende jaren waren er als klassieke renner vooral ereplaatsen weggelegd in koersen als de Brabantse Pijl en Dwars door het Hageland. De overeenkomst tussen Lindeman en Jumbo-Visma loopt af aan het eind van 2020.

After six years in black and yellow, Bert-Jan Lindeman will leave our team🟡⚫️ His Team Jumbo-Visma career in twenty pictures⤵️



All the best for the future, @BertjanLindeman!💪🏼