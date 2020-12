OFFICIEEL: Campenaerts en Claeys krijgen er bij Qhubeka ASSOS weer drie nieuwe ploegmaats bij

Qhubeka ASSOS, de ploeg van Victor Campenaerts en volgend jaar ook die van Dimitri Claeys, blijft zijn vrije plekjes verder opvullen. Het geeft onder andere een kans aan Harry Tanfield, in 2020 nog bij AG2R. De andere nieuwkomers zijn Connor Brown en Emil Vinjebo.

Van deze drie nieuwkomers is Tanfield de enige die de vorige jaren op WorldTour-niveau reed. De 26-jarige Brit koerste in 2019 voor Katusha-Alpecin en in 2020 voor AG2R. Tanfield had eerder een akkoord bereikt met een ander team, maar onderbrak die overeenkomst om alsnog naar Qhubeka ASSOS te kunnen.

ZUID-AFRIKAANSE NIEUW-ZEELANDER

Connor Brown stroomt door van bij de continentale ploeg van Dimension Data. Hij is een 22-jarige Nieuw-Zeelander, die ook de Zuid-Afrikaanse nationaliteit heeft. In een bergrit in de Baby Giro kaapte Brown dit jaar een derde plaats weg.

Emil Vinjebo toonde zijn potentieel in 2019 al met een top tien in de Ronde van Denemarken, een derde plaats in de Tro Bro Léon en een vierde plek in de Royal Bernard Dôme Classic. De 26-jarige Deen reed de voorbije twee jaar bij Riwal en krijgt nu de kans om bij Qhubeka een volgende stap te zetten.