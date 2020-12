Sam Bennett wist dat het dit jaar het moment was om Sagan te kloppen: "Ik voelde dat het de kans van mijn leven was"

Eén van de meest verrassende prestaties uit 2020 komt op naam van Sam Bennett. Niet topfavoriet Sagan, maar Bennett was de beste in het puntenklassement in de Tour. De groene trui was dus voor hem. De Ierse sprinter voelde dat hij deze kans moest grijpen.

Nochtans was hij niet per se aan de Tour begonnen met de gedachte om voor groen te gaan. "Na de vijfde rit droeg ik twee dagen de groene trui. Toen ze ik tegen mezelf: ik ga alles geven om de trui mee naar huis te nemen. Door mijn ritzege in de tiende rit heroverde ik het groen. Het haalde de druk weg en hielp me kalm te blijven in het vervolg van de koers."

OPLUCHTING NA MATHEMATISCHE ZEKERHEID

Met Sagan die niet helemaa top was en ook een keer gedeklasseerd werd, was dit een enorme mogelijkheid. "Ik voelde dat het de kans van mijn leven was. Na de negentiende rit had ik het groen al min of meer op zak, maar ik kon er pas echt van genieten na de tussensprint in de laatste etappe. Pas toen ik mathematisch zeker was, was ik opgelucht."

Toen moest het mooiste misschien nog wel komen: als groene man won Bennett ook de massasprint op de Champs-Élysées. "Je droomt ervan, om te winnen in Parijs, maar denkt nooit dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. In het groen op het podium staan in Parijs als ritwiinnaar: het was een eer om dat moment te kunnen delen met mijn ploegmaats en de geweldige staff bij Deceuninck-Quick.Step."