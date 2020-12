Weldra officiële ploegenvoorstelling voor broers Naesen en Greg Van Avermaet

Voor het AG2R van Oliver en Lawrence Naesen kondigt er zich een nieuw tijdperk aan. Nog nooit lag de focus zo op het klassieke werk. Dat zal verder duidelijk gemaakt worden op de officiële ploegvoorstelling, die er binnenkort aankomt.

Er is ook een datum vastgelegd voor die ploegvoorstelling: 17 december. Er zal dan ook de nodige aandacht gaan naar de nieuwkomers, waarbij ook ene Greg Van Avermaet zit. Met hem, Naesen en Jungels is AG2R goed gewapend voor de klassiekers.

Daarnaast rijdt ook nog Benoît Cosnefroy in de ploeg, die dit jaar ook al bewees mee te kunnen doen voor de prijzen in de zwaardere koersen. In elk geval is het voor AG2R een ferme ommezwaai nadat het al die jaren probeerde te scoren met Bardet in de Tour.

Het begin van het post Bardet-tijdperk gaat overigens ook gepaard met een andere cosponsor. Dat zal in 2021 het Franse automerk Citroën zijn.