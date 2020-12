De zoon in de voetsporen van de vader, geslaagd en minder geslaagd: Merckx, Van der Poel, Nys beste voorbeelden

Een zoon die in de voetsporen van de vader stapt. Het komt nog best vaak voort in de sport. Onlangs geraakte bekend dat Mick Schumacher net als zijn vader Michael in de F1 gaat rijden. Ook in de wielerwereld vallen zo'n verhalen te rapen.

Soms is het een geweldig succes of alleszins toch een bekend verhaal, de zoon die in de voetsporen van de vader treedt. In andere gevallen blijkt dat het talent toch niet helemaal is overgegaan van generatie op generatie. Of nog erger. We zetten enkele vader-zoon verhalen op een rij.

EDDY EN AXEL MERCKX

Eddy Merckx zal voor altijd bekend staan als de beste wielrenner aller tijden, met onder andere vijf eindzeges in de Tour, vijf eindzeges in de Giro en één in de Vuelta. Met daar nog een pak klassieke zeges bij. Probeer die schoenen maar eens te vullen. Zoon Axel bouwde op zijn eigen manier toch een verdienstelijke loopbaan uit: hij werd Belgisch Kampioen en haalde brons op de Olympische Spelen.

ADRIE EN MATHIEU/DAVID VAN DER POEL

Adrie van der Poel kende zowel succes in het veld als op de weg. Adrie werd onder meer nationaal kampioen en won de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Drie dingen die alleskunner Mathieu hem al heeft nagedaan. Adrie is de vaste begeleider van zowel Mathieu als diens broer David, die zelf tot dusver vooral in het veldrijden actief was.

SVEN EN THIBAU NYS

Als tweevoudig wereldkampioen, maar vooral met talloze Belgische titels en zeges in klassementen was Sven Nys één van de grootheden in de cross. Ook zoon Thibau kreeg de wielermicrobe te pakken en maakte veel indruk in het veldrijden in de jeugdcategorieën. Uitkijken of hij het ook zal kunnen waarmaken bij de elite.

IGNACE EN BAPTISTE/EDWARD/EMIEL PLANCKAERT

Ignace Planckaert was wielrenner in de jaren '70 en de jaren '80. Zijn drie zonen Baptiste, Edward en Emiel zijn anno 2020 alle drie profrenner. Van dat trio draait Baptiste al het langst mee. Hij behaalde in 2019 de tot dusver grootste overwinning uit zijn carrière met een triomf in de Ründ um Köln.

MIGUEL EN MIGUEL JR. INDURAIN

Miguel Induráin won vijf jaar na mekaar de Ronde van Frankrijk. Van 1991 tot en met 1995 was hij de beste in de Tour. Zijn zoon Miguel Junior had ook de liefde voor de fiets te pakken, maar bleek toch niet over dat supertalent te beschikken. Hij stopte vroegtijdig alweer met wielrennen.

RAIMUNDAS EN RAIMUNDAS JR. RUMSAS

Het meest triestige verhaal is dat van vader en zoon Rumšas. Raimundas eindigde in 2002 derde in de Tour. Op de laatste dag van die editie werd in de wagen van zijn vrouw verboden middelen aangettroffen. Raimundas testte zelf positief op EPO een jaar later. Raimudas junior, zijn zoon, zou ook aan wielrennen doen. In 2017 werd hij net als zijn vader betrapt op dopinggebruik.