OFFICIEEL: Fabio Aru heeft getekend voor nieuwe ploeg

Fabio Aru lijkt zijn nieuwe ploeg gevonden te hebben. Meer zelfs, de deal zou al helemaal rond zijn. De Italiaanse ronderenner heeft naar verluidt getekend bij Qhubeka ASSOS, de ploeg waar ook Victor Campenaerts en Dimitri Claeys in 2021 actief zullen zijn.

Qhubeka ASSOS is de opvolger van Team NTT. Het wordt al verschillende dagen gelinkt aan Fabio Aru. In La Gazzetto dello Sport liet ex-renner Daniele Nardello, die nu aan de slag is bij cosponsor ASSOS, voorbije zaterdag al weinig aan de verbeelding over. "Ik beslis niet over de dingen: dat is aan Douglas Ryder met zijn technische staf en de eigenaars. Maar als het aan mij zou liggen, zou ik hem onmiddellijk nemen."

Dat lijkt nu inmiddels ook gebeurd. Volgens diezelfde krant heeft Aru ondertussen wel degelijk zijn contract bij Qhubeka ondertekend. Voor Aru betekent het na drie jaar een vertrek bij UAE. Er was genoeg interesse voor hem, maar aanvankelijk wel van meer bescheiden teams. Hij heeft dus de goede keuze gemaakt op te wachten op het aanbod van Qhubeka.

UPDATE: Qhubeka ASSOS heeft nu ook officieel de komst van Fabio Aru aangekondigd. "Ik voelde onmiddellijk dat dit een omgeving was waar ik deel van wilde uitmaken. Ik weet dat ik nog in staat ben gelijkaardig succes te boeken zoals in het verleden", zegt Aru.