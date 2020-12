Flandrienne van het Jaar gaat in Antwerpen opnieuw een cross meepikken

Het Belgisch damesveldrijden zal weer wat beter vertegenwoordigd zijn als de cross in Antwerpen eraan komt op 12 december. In de wedstrijd die als naam Scheldecross draagt, zal ook Lotte Kopecky van de partij zijn. Zij maakte tot dusver een aardige indruk in het veldrijden.

Lotte Kopecky zal alvast met veel goede moed naar Antwerpen trekken. Recent werd ze nog gelauwerd als Flandrienne van het Jaar voor al haar prestaties in 2020. Dan gaat dat vooral over prestaties op de weg, maar sinds kort heeft Kopecky ook de smaak van het veldrijden te pakken. DERDE CROSS VAN HET SEIZOEN Ze deed reeds mee in de Superprestige in Ruddervoorde en eveneens in de Koppenbergcross. Kopecky deed het daar verre van slecht en zal in Antwerpen dus haar derde cross van het seizoen rijden. Uitkijken dus wat er daar voor haar in zit en of ze eventueel beste Belgische kan worden. Op diezelfde dag zal er zeker ook met grote belangstelling gekeken worden naar de mannen. Dan maakt Mathieu van der Poel immers zijn rentrée in het veldrijden.