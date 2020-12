Johan Bruyneel herdenkt Britse wielrenner twee jaar na diens overlijden

Paul Sherwen was profwielrenner van 1978 tot 1987. Hij was dus actief op de fiets in de generatie voor Bruyneel, maar bleef ook hierna nog betrokken bij de koers als commentator voor de Australische en Amerikaanse televisie. Op 2 december 2018 overleed hij in Uganda aan een hartfalen.

Dat was woensdag dus exact twee jaar geleden. "Ik kan niet geloven dat het al twee jaar geleden is dat Paul Sherwen ons plots verlaten heeft. Ik was door wat oude foto's aan het bladeren en ben dan deze tegengekomen", schrijft Bruyneel bij een foto van hem en Sherwen die hij postte op Twitter.

I can’t believe it’s already 2 years ago since our dear Paul Sherwen suddenly left us. I was browsing old pictures yesterday and purely by coincidence I came across this one. You are dearly missed, Paul! Miss you 😢 pic.twitter.com/zjJWRlEczM