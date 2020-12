POLL: Is Primož Roglič de terechte winnaar van de Vélo d'Or of had de prijs toch eerder naar Van Aert mogen gaan?

De Vélo d'Or is dit jaar toegewezen aan Is Primož Roglič. Dat is de prijs voor de beste renner van het seizoen. Een verdiende winst? Als je alle prestaties van Roglič in 2020 naast mekaar legt, zeker wel. Al betekent dat niet dat er geen andere renners waren die ook in aanmerking kwamen.

Winnaar van de Tour de l'Ain, tweede in de Tour, winst in Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta. Als je dat kan voorleggen in een ingekort seizoen, ben je een meer dan waardige kandidaat voor de Vélo d'Or. Anderzijds zal Wout van Aert meerdere maanden hebben rondgereden met het gevoel dat hij de beste renner ter wereld was. Zijn zeges in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo naast zijn werk en ritzeges in de Tour spreken ook voor zich.

Daarnaast had je nog Tadej Pogačar, die het ten slotte haalde van Roglič in de Tour, wat voor die laatste toch ook het grootste doel was. De Vélo d'Or kan zowel naar een man als naar een vrouw gaan, dus evengoed had de prijz voor Anna van der Breggen kunnen gaan, wereldkampioene op de weg en in het tijdrijden.

Is het terecht dat de balans finaal toch in het voordeel van Primož Roglič slaat? Is hij de verdiende winnaar van de Vélo d'Or? Laat je mening zeker kennen in onderstaande poll!