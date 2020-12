UCI kondigt annulering van jeugdcrossen aan voor volgende twee WB-manches in België

De eerste Wereldbekermanche van het seizoen heeft net plaatsgevonden in Tabor. De beloften mochten daar ook crossen, in tegenstelling tot de veldritten in België, waar tot dusver enkel de dames en heren elite hun wedstrijd mochten afwerken.

Aangezien de volgende Wereldbekermanches in ons land doorgaan, heeft dat ook effect op welke wedstrijden juist georganiseerd mogen worden. De UCI heeft hieromtrent een bericht de wereld in gestuurd en had geen goed nieuws voor de jonge veldrijders en veldrijdsters.

"De Belgische regering heeft onlangs de voortzetting van de huidige coronamaatregelen aangekondigd tot 15 januari 2021", klinkt het. "Bijgevolg betreurt de UCI te moeten aankondigen dat de crossen voor junioren heren, junioren dames en U23 in de volgende twee Wereldbekermanches, die doorgaan in Namen op 20 december en in Dendermonde op 27 december, geannuleerd zijn."

UCI BLIJFT HOPEN OP JEUGD OP WK

De wedstrijden voor de elite krijgen dus wel groen licht. Met een WK dat ook nog in ons land moet plaatsvinden, is het de vraag of de jeugdcategorieën dan wel op hun weken bediend worden. "De UCI blijft er vertrouwen in hebben dat de juniorencategorie en de U23 wel op het programma van het WK veldrijden zullen staan. Dat gaat door op 30 en 31 januari in Oostende."