Van Anrooij vertelt na thuiskomst over lijdensweg: "Raakte in paniek, heel eng" en "Ze prikten verkeerd in andere arm"

Na ziekenhuisbezoeken in Tabor en Herentals is Shirin van Anrooij weer thuis. Dat zal haar goed doen, want het zijn bijzonder heftige dagen geweest. Vooral op het moment van haar valpartij was het enorm schrikken, toen ze zag hoe diep de wonde was die ze had opgelopen.

Van Anrooij keert in een gesprek met PZC nog eens terug naar dat moment. "Ik zag dat mijn pak gescheurd was, dat mijn huid helemaal open lag en dat het ontzettend bloedde. Toen raakte ik in paniek. Ik rende eerst de verkeerde kant op. Ik dacht: ‘Misschien kunnen die fotografen aan de kant mij wel helpen?’ Maar die keken allemaal weg. Ik ben toen zo snel mogelijk de andere kant op gegaan, naar de EHBO-post."

De shock werd er niet meteen minder op. "Ze knipten mijn pak nog verder open, zodat ik nog beter kon zien hoe diep de snee was. Tja, toen raakte ik nog meer in paniek. Heel eng. En het duurde lang voordat ze mij een vorm van pijnstilling gaven en daarbij prikten ze ook nog eens verkeerd in mijn andere arm, waardoor het daar ook begon te bloeden..."

UITKIJKEN VOOR INFECTIE

Hectische toestanden dus daar in Tabor, maar eens in het ziekenhuis liep het beter. In België volgde ook nog een bezoek aan AZ Herentals. "Ze zeiden in België dat ze me in Tsjechië goed hadden geopereerd, maar wel heel oude antibiotica hadden gegeven. Ze konden er op internet niets meer over terugvinden. Er wordt dus nu in de gaten gehouden of ik geen infectie oploop."