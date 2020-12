Team Qhubeka Assos zet in op de jeugd en maakt opleidingsploeg bekend voor 2021

Team Qhubeka Assos heeft deze ochtend namelijk haar opleidingsploeg bekendgemaakt voor het nieuwe seizoen. De ploeg krijgt de naam Team Qhubeka en er zullen tien jonge renners voor de ploeg rijden.

Marc Pritzen, Henok Mulueberhan, Negasi Abreha, Mattia Guasco en Drew Christensen reden al voor de jeugdploeg van NTT Pro Cycling en stappen gewoon mee over naar Team Qhubeka. Daarnaast zullen ook Ghebrehiwet Birhane, Renus Uhiriwe, Kevin Bonaldo, Luca Coati en Antonio Puppio aan de slag gaan bij de opleidingsploeg.

🔔 ANNOUNCEMENT 🔔



Team Qhubeka ASSOS is excited to present its UCI continental feeder team, which will race as Team Qhubeka in 2021!



🇿🇦 🇪🇷 🇪🇹 🇷🇼 🇮🇹 🇳🇿



Full Squad: