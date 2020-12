Romain Bardet hoopt om bij DSM carrière te herlanceren: "Bij AG2R lag alle focus op mij, daar voelde ik me niet comfortabel bij"

Romain Bardet is een van de weinige Fransen die het aandurft als Franse klimmer. De sprong make van een Frans team waar hij goed zijn boterham verdient, naar een ander team waar niet meer alles in dienst van hem zal staan. Maar daar is hij zeer blij mee, zegt hij zelf.

"Er was enorm veel druk want alles lag op mijn schouders", zegt Bardet bij Cyclingnews. Bardet begon in 2012 als prof bij AG2R en reed nog nooit voor een andere ploeg. Hij werd al snel gebombardeerd tot de volgende Franse hoop om de Ronde van Frankrijk te winnen maar is niet verder geraakt dan een 2e plek in 2016, op 4 minuten van winnaar Chris Froome.

Bij Sunweb, ofwel DSM, ligt de focus niet op één renner maar wel op het collectief. Dat konden we ook zien in de Ronde van Frankrijk, waar ze als ploeg probeerden om ritten te winnen. "Ik denk dat dat een betere manier is om je doelen te bereiken dus ik ben heel blij dat ik me bij het collectief kan voegen", klinkt het bij Bardet.

Nieuwe doelen

Bardet was altijd dé kopman van AG2R in de TOur de France. Dat leidde tot prestatiedruk, wat niet altijd goede resultaten opbracht. Zo werd hij in 2019 pas 19e in de Tour en ging het voor geen meter. De bergtrui kon hij wel wegkapen, bij wijze van troostprijs.

Maar bij een nieuw team horen ook nieuwe doelen vindt de Fransman. "Ik hou ervan om de klassiekers te rijden en het zal ook een goede manier zijn om me in het team te integreren. Dan moeten we ook naar het collectief kijken, iets dat ik de laatste jaren wat uit het oog verloren ben", besluit hij.