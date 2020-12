Aerts kan leven met huidige stempel en geeft Superprestige niet op: "Mogelijk dat Mathieu en Wout er 's tussen zitten"

Toon Aerts hees zich in Boom terug op het podium. Gezien de tegenstand van Wout van Aert en de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal is dat geen evidentie. Aerts heeft op dit ogenblik wel niet bepaald de stempel van een veelwinnaar. Al is hij nog niet helemaal uitgeteld voor de Superprestige.

Toon Aerts heeft tijdens de cross zijn krachten alleszins niet gespaard. "Ik heb mezelf zeer gedaan door telkens door te prikken. Dan kwam er die ronde waarin ik al vrij vroeg moest afstappen op de klim en dan iets verder nog een fout maakte bij die valpartij. Dat zorgde ervoor dat Eli Iserbyt met de overschot die hij misschien nog had een voorsprong kon uitbouwen en dat ik ook het wiel van de rest wat kwijtgeraakte."

De eindbalans viel dan nog wel goed mee. "Achteraf gezien was ik niet zo ver achter Michael Vanthourenhout en vind ik dat ik best nog een goede koers rijd. Soms is het voor mij veel gemakkelijker om elke week podium te rijden dan eens een enkele keer te kunnen winnen." De winst is tegenwoordig keer op keer voor Pauwels Sauzen-Bingoal. "Ze spelen het met zijn driën al een paar weken goed uit."

ANDERE VOLGORDE

Het ligt wel dicht bij mekaar, concludeert Aerts op basis van de cross in Boom. "We zijn met vier renners aan het rondrijden die alle vier kunnen winnen. Bij een volgende cross kan het zomaar een andere volgorde zijn. Ik denk dat er nog zeker voor mij kansen komen."

Aerts staat in de Superprestige vijf punten achter op Iserbyt en tussen elke plek zit telkens een punt. Toch is het nog niet game over, benadrukt Aerts. "Het feit dat Mathieu en Wout wel nog wedstrijden gaan rijden in de Superprestige maakt het het wel mogelijk dat ze er eens tussen gaan zitten. Dan moet ik zelf die drie renners wel voor blijven."

VAAK OP PODIUM HEEFT OOK CHARME

Aerts draagt de stempel een podiumrenner te zijn, maar geen echte winnaar. "Mijn carrière zal misschien uitmaken dat ik meer iemand was die vaak podium reed en niet superveel overwinningen boekte. Dat heeft ook wel zijn charme dat je telkens mee op dat podium komt. Als je eens in een klassieker of kampioenschap kunt winnen, is dat in plaats van één streep wel een dikke streep waard."