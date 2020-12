Brand boekt alweer mooie zege en komt ook met verontschuldigingen: "Totaal niet de bedoeling"

Het begint op een behoorlijke dominantie te lijken, wat Lucinda Brand allemaal op de veldritfiets toont. Al beet Alvarado in Boom nog wel van zich af. Brand was wel de betere, maar na de cross was een akkefietje in de post ook een veelbesproken item.

Bij een passage in de materiaalpost smeet Brand haar fiets iets te wild weg, waardoor deze op de fiets van Alvarado terechtkwam. Brand liet na de fietswissel Alvarado wel weer aansluiten, al neemt dat niet weg dat het een merkwaardig incident was. "Het kwam door een vervelende samenloop omstandigheden", verklaarde Brand. "Je moet in een split-second een keuze maken en ik maakte de verkeerde keuze."

Uiteraard was er helemaal geen opzet mee gemoeid. "Het is totaal niet de bedoeling om iemand onderuit te rijden. Je hebt ook geen andere keuze dan je fiets af te geven. Ik kan moeilijk daar gaan stilstaan. Het enige wat ik dan kan doen is wachten en uiteraard heb ik ook mijn excuses aangeboden."

BEGRIP VOOR BOETE

Brand wil bij het weliswaar afwezige crosspubliek ook niet bekend staan als iemand die bepaalde trucjes gebruikt. "Je wilt niet op die manier een concurrent uitschakelen. Ik hoop niet dat de mensen dat denken. Als ik hier een boete voor krijg, begrijp ik dat."

Het sportieve verhaal was natuurlijk wel dat Brand weer een schitterende cross afwerkte. "Ik merkte dat ik sterker was op de lastigere stukken en Ceylin del Carmen Alvarado in de afdalingen. Dat maakte het heel lastig om een gat te slaan. Gelukkig lukte dat in de finale wel en kon ik het houden."