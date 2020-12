Lucinda Brand opnieuw de beste Nederlandse topper en pakt al zesde overwinning van het seizoen

Lucinda Brand trekt de jongste weken de ene cross na de andere naar zich toe. Het was weer hetzelfde verhaal in Boom. Nochtans was de aanzet voor Betsema en reed Alvarado enkele ronden solo voorop. Finaal nam Brand toch weer de bovenhand op haar landgenotes.

Een zieke Verdonschot moest verstek laten gaan, voor het overige waren de gekende namen wel op het appel. Haar teamgenote Betsema pakte al snel uit met een prima passage door de zandstrook. Ook Brand gaf onmiddellijk het volle pond.

ALVARADO VOOROP IN EERSTE WEDSTRIJDDEEL

Na een slippertje van Brand was Alvarado er als de kippen bij om over te nemen. Daar ging veel overtuiging vanuit, want aan het einde van de tweede ronde volgden Brand en Betsema op bijna tien seconden. Brand ging op de macht wel weer op zoek naar Alvarado. Betsema moest afhaken en zou voor haar derde plaats rijden.

BRAND MAAKT NA SPORTIEF GEBAAR HET VERSCHIL

Tijdens een fenomenale derde ronde had Brand in geen tijd de kloof gedicht. Bij een fietswissel liep één en ander mis. Brand liet de fiets die ze afstond vallen, waardoor Alvarado gehinderd werd. Brand was wel zo sportief om op dan op de wereldkampioene te wachten.

Brand moet ook wel gevoeld hebben dat ze nog iets in de benen had: met haar enorme vermogen sloeg ze alsnog een kloof van een achttal seconden. Alvarado gaf zich wel niet gewonnen en knabbelde nog wat aan haar achterstand. Verdienstelijk haar vechtlust, maar Brand had nog voldoende over om de touwtjes in handen te houden. De posities voor het podium wijzigden niet meer.