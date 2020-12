Ondanks wachtende Brand, Alvarado toch wel kwaad over incident

Na de overwinning van Lucinda Brand in Boom ging het vooral over het incident in de materiaalzone waarbij Brand haar landgenote Alvarado hinderde. Brand kreeg een boete en wachtte wel, maar Alvarado is toch wel kwaad.

Brand gooide haar fiets nogal nonchalant weg in de materiaalzone zonder te beseffen dat Alvarado in haar wiel zat. Daardoor moest Alvarado even halt houden en moest ze Brand een handvol seconden laten wegrijden. In de hectometers na de materiaalzone wachtte Brand haar landgenote wel op om samen de race verder te zetten. "Ik ben toch wel een beetje kwaad nu", klonk het achteraf bij de Nederlandse. "Ik was sterk maar raakte van mijn melk daardoor. Opeens gebeurde dat en verloor ik mijn concentratie. Het lukte niet helemaal om terug in het ritme te komen", vertelde de wereldkampioene. Brand 'bekende' achteraf wel schuld en zei dat het absoluut haar bedoeling niet was om Alvarado te hinderen. Ze aanvaardde dan ook de boete van 120 Zwitserse frank.