Sven en Thibau Nys verblijden zieke kinderen met speelgoed voor Sinterklaas

Zes december is dit jaar in veldritmiddens aangestipt vanwege de cross in Boom. Voor de kinderen in ons land draait het vandaag natuurlijk om Sinterklaas. Die is voorbije nacht met zijn Pieten langs geweest bij de brave kinderen om hen van speelgoed te voorzien.

Er zijn echter ook kinderen die het veel minder goed hebben en die niet thuis verblijven, maar in het ziekenhuis. Sven Nys en zijn zoon Thibau hebben ook een hart voor hen. Ze hebben de kinderen in het kinderziekenhuis UZA in Antwerpen nieuw speelgoed gebracht. Dat meldt de Antwerpse regionale zender ATV. Wat is dan juist dat speelgoed voor de kinderen? Enkele trapautootjes, met dank ook aan dealers van BMW en Mini. Door de coronacrisis mogen de kinderen in het UZA amper of geen bezoek krijgen. Met het nieuwe speelgoed kunnen de patiëntjes toch een beetje ook sinterklaasfeest houden.