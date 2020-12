Van Aert wil in Boom weer opschuiven en kijkt al uit naar duel met Van der Poel: "Heb hem in verleden kunnen kloppen"

Met twee podiumplaatsen vorig weekend heeft Wout van Aert zijn rentrée niet gemist. Kan hij in Boom dat stapje extra zetten en misschien zijn eerste zege in het crossseizoen boeken? Hij hoopt van wel, maar blijft realistisch. Na Boom is het dan uitkijken naar de clash Van Aert - Van der Poel.

"Ik denk dat ik de voorbije weken wel al wat procentjes heb gewonnen", zegt Wout van Aert bij Sporza. "In Boom hoop ik beter te doen dan een derde plaats, maar de concurrentie is niet min. Het zat een beetje mee in mijn eerste crossen: in Kortrijk rijdt een concurrent lek en in Tabor is het nog niet beslist tot ik Toon Aerts wat hinder. Het wordt zeker niet gemakkelijk, maar het is de bedoeling om dichter bij een overwinning te komen."

Na de cross in Boom volgt er een stage in Spanje. Op 20 december in Namen kijkt hij dan voor het eerst weer Mathieu van der Poel in de ogen in het veld. "Ik hoop het duel te kunnen aangaan. Mathieu is op technisch vlak heel sterk en dat is een groot voordeel in het veldrijden. Maar ik heb hem in het verleden kunnen kloppen, dus hopelijk in de toekomst ook."

BEVALLING NIET MISSEN

De grootste doelen in de cross zijn natuurlijk de kampioenschappen in januari, met eerst BK en dan WK. In die maand verwachten Wout en zijn echtgenote Sarah ook hun eerste kindje. Wat als de bevalling gelijk valt met het BK? "Als Sarah dat weekend bevalt, zal het BK zonder mij worden gereden."