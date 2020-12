Ex-renner Vasil Kiryienka heeft een nieuwe uitdaging beet: hij gaat aan de slag als bondscoach

Vasil Kiryienka heeft er een mooie carrière opzitten als renner. Het hoogtepunt in de carrière van de Wit-Rus was ongetwijfeld zijn wereldtitel in het tijdrijden. Daarnaast won de renner ook drie ritten in de Giro en een rit in de Vuelta.

Volgens Peloton.BY wordt Kiryrienka de nieuwe bondscoach van Wit-Rusland. Hij zou zowel op de baan als op de weg de leiding krijgen. Daarnaast wordt hij ook ploegleider bij de continentale ploeg BelAZ.

BIG NEWS: Vasil Kiryienka is the new head coach of Belarus National Team (both track and road). Also he will be DS of the new Belarusian UCI Continental Team - Belaz. We will announce the roster in the coming days. pic.twitter.com/0Y2KrQ8oQL