Mario De Clercq, ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal, vreest van der Poel en van Aert niet: "Volgend jaar zullen we er naast staan"

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal doen ze het voorlopig uitstekend dit seizoen. Ook met Wout van Aert in het veld, blijft de wielerploeg de overwinningen binnenhalen. Ploegleider Mario De Clercq ziet een mooie toekomst voor de ploeg.

Wout van Aert kunnen ze voorlopig nog kloppen, maar de vraag is natuurlijk wat er zal gebeuren als ook Mathieu van der Poel opnieuw in het veld te zien zal zijn. De Clercq denkt dat ze met Pauwels Sauzen-Bingoal volgend seizoen naast de twee grote tenoren zullen staan.

De Clercq vertelde het in een interview bij Het Laatste Nieuws. "We gaan dichter komen en ik kan nu al zeggen dat we er volgend seizoen naast zullen staan. Ze zullen volgend jaar minder crosser zijn. Gaan ze wel willen afzakken naar het WK veldrijden in Amerika? Volgend seizoen zouden we veranderingen kunnen zien", vertelde de ploegleider van Pauwels Sauzen-Bingoal.