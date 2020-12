Yates-broers rijden komend seizoen tegen elkaar: "Het kan heel interessant worden"

Opvallende transfer in de wielerwereld. Adam Yates verlaat namelijk Mitchelton-Scott om bij Team Ineos Grenadiers aan de slag te gaan. Zo wordt het de eerste keer dat de Yates-broers tegen elkaar zullen rijden in hun profcarrière.

De wegen van Adam en Simon Yates zullen scheiden. Adam Yates gaat bij Team Ineos Grenadiers aan de slag, terwijl Simon Yates bij Mitchelton-Scott zal blijven. Simon vertelde in een interview bij Tuttobiciweb dat hij een duel met zijn broer Adam wel ziet zitten.

"Het kan zeer interessant worden. We weten nog niet hoe onze kalenders eruit zullen zien en of we elkaar dus veel gaan tegenkomen, maar er zouden mooie duels uitgevochten kunnen worden", aldus Simon Yates.