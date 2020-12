Adrie van der Poel ziet Mathieu meestrijden voor winst in Scheldecross: "Hij zal er sowieso veel zin in hebben"

Na een uitgerokken seizoen op de weg maakt Mathieu van der Poel straks zijn opwachting in het veld. De Nederlander start in de Scheldecross en vader Adrie ziet dat zijn zoon in goede doen is.

Door het coronavirus duurde het wegseizoen veel langer dan gepland. Toch laat Mathieu van der Poel het veldrijden niet links liggen en zaterdag staat hij voor het eerst aan de start. Doet hij al meteen mee voor de zege in de Scheldecross? "Hij zit goed in zijn vel en is met een goed gevoel op stage vertrokken. In principe kom je dan met een nog beter gevoel terug. Mathieu zal er sowieso veel zin in hebben. Ik ga ervan uit dat hij meteen meedoet voor de overwinning", verklaarde Adrie van der Poel bij Sporza. Meedoen voorin Vader Van der Poel wil er nog geen te hoge verwachtingen aan hangen. "De puntjes op de i zetten, dat doet hij nu nog niet, dat zou iets te vroeg zijn. Maar ik ga ervan uit dat hij vooraan mee zal doen." Ook Philip Roodhooft, de manager van Alpecin-Fenix, liet zich bij Sporza uit over de terugkeer in het veld van Van der Poel. "Het kan wel, de overwinning. Zeg nooit nooit. Hij zal zeker niet weggereden worden. Maar winnen zal niet evident zijn, als je ziet hoe Iserbyt bijvoorbeeld rondrijdt."