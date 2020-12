Brajkovič wil nog nieuw team om deel te zijn van oplossing in de koers: "Er is geen mentale steun"

Bij Bahrein-Merida reed Janez Brajkovič voor het laatst bij een min of meer grote ploeg, in 2018. Inmiddels is de Sloveen 36 en is hij één van de renners die nog geen ploeg heeft voor 2021. Hij wil nochtans graag blijven koersen en dat heeft lang niet enkel met het sportieve te maken.

Ongeveer een jaar geleden maakte Brajkovič bekend dat hij aan boulimia lijdt, al van bij de beloften. Hulp zoeken en zeggen dat je niet goed in je vel zit, het is volgens hem echter geen evidentie in de koers. "Nooit zal een renner zeggen dat het mentaal niet goed is", zegt Brajkovič aan CyclingTips. "Als een renner daar open over praat, wordt hij beschouwd als een onbetrouwbaar deel van de ploeg."

Ook zelf heeft hij er nadeel aan ondervonden. "Mijn openheid heeft al vele deuren gesloten. Er is geen mentale steun. De koers is een conservatieve wereld en niemand wil het status quo veranderen. "Het werkt zo toch, niet?" Dat is wat managers denken. Ze zijn zelf ex-renners die opgegroeid zijn in hetzelfde systeem. Zeg niets over eetstoornissen of mentale gezondheid. Doe gewoon alsof alles in orde is."

SAFEHOUSE

Brajkovič is natuurlijk ook geen onbeschreven blad in de koers. "Mijn droom is om nog voor één jaar een ploeg te vinden. Ik ben een realist. Ik heb ook een donker verleden met een dopingschorsing. Ik denk dat ik nog een renner ben die kan presteren, maar dat is niet mijn belangrijkste verkoopspraatje. Ik wil helpen iets te veranderen van binnenin. Ik wil een 'safehouse' zijn waar renners zich tot kunnen richten."