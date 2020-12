Brug voor WK veldrijden staat al te pronken aan Vlaamse kust

De hoogmis van het veldritseizoen moet ook nu weer het WK worden en dat gaat door aan de Vlaamse kust, in Oostende. Daar is al werk gemaakt van een deel van het parcours. De brug, één van de zaken die het parcours interessant kan maken, is al gebouwd.

Lang was er onzekerheid over het al dan niet doorgaan van het WK veldrijden in Oostende eind januari, maar onlangs kreeg de organisatie dan toch groen licht. Vanaf nu is het dus toewerken naar dat belangrijke weekend. Met ook een brug, wat voor dat extra beetje spektakel moet zorgen.

Het gaat om een brug over tramsporen. Die staat er dus al, want ze is de voorbije nacht gebouwd, meldt Focus & WTV. Het gaat om een stalen constructie van 129 meter lang en met een hellingspercentage van 21 graden. De brug verbindt het strand van de Wellingtonrenbaan.