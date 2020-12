Hij blijft maar gaan! Davide Rebellin viert vijftigste (!) verjaardag bij nieuwe ploeg

Davide Rebellin weet echt van geen ophouden! Ook in 2021 zal de 49-jarige Italiaan nog in het peloton terug te vinden zijn.

Als alles volgens zijn plan verloopt zal Davide Rebellin op 9 augustus 2021 vijftig kaarsjes uitblazen als profwielrenner. Volgens het Italiaanse Gazzetta dello Sport zou hij een overeenkomst hebben met Cambodia Cycling Academy tot eind 2021. Alleen de handtekeningen ontbreken nog.

Rebellin weet dus echt van geen ophouden. Hij startte zijn profcarrière in 1992 en is straks dus in vier verschillende decennia actief. In 2010 zat de Italiaan een dopingschorsing uit na een positieve test in de Olympische Spelen van 2008. Zijn zilveren medaille moest hij ook afgeven.