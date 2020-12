Mathieu van der Poel voegt twee crossen aan programma toe en begint net als Van Aert met 'dubbel weekend'

Met zijn rentrée in het veld voor de deur heeft Mathieu van der Poel zijn crossprogramma uitgebreid. De wereldkampioen gaat er nog twee wedstrijden bijnemen: Gavere en Heusden-Zolder. In beide gevallen gaat het om een manche in de Superprestige.

Mathieu van der Poel rijdt zaterdag in de Scheldecross in Antwerpen zijn eerste veldrit van het seizoen. In totaal had Van der Poel tot dusver acht crossen voorzien, de kampioenschappen inbegrepen. Daar komen er nu dus al zeker twee bij.

De Superprestige kondigt aan dat de Nederlander ook in Gavere op 13 december en in Heusden-Zolder op 26 december aan de start zal staan. Dat zorgt er dus ook voor dat hij zijn seizoen meteen inzet met een 'dubbel weekend'. Wout van Aert deed eerder hetzelfde.

Welkom terug @mathieuvdpoel ! Zowel in Gavere als Heusden-Zolder zal de wereldkampioen aan de start staan. Wij kijken er alvast naar uit! 🤩#Superprestige2021 #SPGavere #SPHeusdenZolder pic.twitter.com/NeQE5LwgHm — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) December 8, 2020

Want zaterdag in Antwerpen is het dus de eerste cross van Van der Poel en zondag in Gavere volgt meteen al een tweede.