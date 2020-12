Niels Albert waarschuwt Wout van Aert en maakt de vergelijking met 'sukkelaar' Štybar

We zagen Niels Albert voorbije zondag 'zijn' cross in Boom met veel aandacht volgen. Wout van Aert die teleurgesteld was over zijn vierde plaats: dat had zijn aandacht gegrepen. Want voor Albert is het logisch dat bijvoorbeeld een Iserbyt op dit ogenblik technisch een hoger niveau haalt.

"Ik vind dat Wout streng was voor zichzelf", stelt Albert in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Misschien schat hij dat anders in, maar het niveau ligt echt wel hoog in de cross. Ik vind het normaal dat anderen op dit moment beter zijn. Wout mist de feeling. Het sturen op zachte tubes, het schuiven op een gladde ondergrond: hij heeft het niet." De pure crossers hebben op dat vlak een streepje voor. "Mannen als Iserbyt, Aerts en Vanthourenhout zijn dag in, dag uit bezig met veldrijden. Omgekeerd lees ik dat Wout amper op zijn crossfiets gezeten heeft en dat hij opnieuw zonder vertrokken is naar Spanje. Logisch dat er dan een verschil is." Qua techniek zal het elk jaar verergeren Een verschil dat ook in volgende seizoenen wel eens te merken kan zijn. "Ik waarschuw hem: qua techniek zal het elk jaar verergeren. Ik neem Štybar als voorbeeld: hij was vroeger technisch één van de besten, maar - en ik ga het groter zeggen dan ik het bedoel - als je hem nu ziet, is het een sukkelaar. Omdat hij het niet meer gewoon is. Wout gaat daar ook niet aan ontsnappen." Wat betekent dat dan voor de rentrée van Mathieu van der Poel, die er komende zaterdag in Antwerpen zit aan te komen? "Hoe minder Mathieu crosst, hoe meer tijd ook hij nodig zal hebben. Maar ik vermoed dat hij al meer op zijn crossfiets heeft gezeten."