Opnieuw enkele dagen in het ziekenhuis voor Shirin van Anrooij

Zo'n infectie aan de diepe wonde die ze opliep is er mogelijk wel. Telenet-Baloise kwam via een tweet maandagavond met meer informatie. "Maandagochtend vertoonde de arm van Shirin van Anrooij tijdens een tweede check-up in het AZ Herentals tekenen van een infectie. De wonde in haar arm werd proper gemaakt en gehecht door dokter Claes in de loop van de dag."

Goed dus dat ze er snel bij zijn. Het zekere wordt voor het onzekere genomen, waardoor de Nederlandse veldrijdster opnieuw enkele overnachtingen moet doorbrengen in het ziekenhuis. "Shirin zal de volgende twee dagen in het ziekenhuis blijven, zodat ze nauw kan worden opgevolgd."

This morning, during a second check-up in the AZ Herentals, the arm of @x_shirin showed signs of an infection.

The wound in her arm was cleaned out and restitched by Dr Claes during the day.

Shirin will stay in the hospital for the next two days, so she can be closely monitored.