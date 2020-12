Revalidatie van pechvogel uit de Tour door operatie toch weer op het juiste spoor

De Nieuw-Zeelander heeft bij zijn valpartij in de Ronde van Frankrijk een gebroken pols opgelopen. Mitchelton-Scott laat in een medische update weten dat er nadien tijdens zijn herstel complicaties zijn opgetreden. Hierdoor was een operatie noodzakelijk.

Gelukkig is er ook goed nieuws. De operatie is succesvol verlopen, alles is goed gegaan. Daardoor zit Bewley nu dan toch weer op schema voor een volledig herstel. Bij zijn ploeg hebben ze er goede hoop op. "Hij is in goede handen", klinkt het.

🏥 MEDICAL UPDATE:



After crashing out of @LeTour in August with a broken wrist, @SamBewley had some complications with his recovery which required an operation.



The good news is, everything went well, he’s in good hands & back on the road to recovery.



Heal up fast Sam 🤕 pic.twitter.com/n9FOinMwJC