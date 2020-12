Thomas De Gendt doet al specifieke voorspelling voor virtueel WK: "Dat gaat waarschijnlijk de top drie zijn"

Het eerste WK op rollen komt stilaan dichterbij. Thomas De Gendt is één van de profs die woensdag meedoet. Winst verwacht hij niet voor zichzelf en ook niet voor een andere profrenner. De specialisten in het virtuele wielrennen zouden het volgens hem moeten halen.

Op zich is er wel een mooi deelnemersveld verzameld voor dit WK Cycling Esports. "Er doen redelijk veel profrenners aan mee, maar de winnaar zal geen profrenner zijn, vrees ik. Koersen op rollen is echt iets specifiek.", legt De Gendt uit bij Sporza. "Er zijn veel renners die er professioneel mee bezig zijn en die dan in zo'n Esports-wielerploeg zitten."

De renner van Lotto Soudal schuift de favorietenrol meteen naar hen door. "Die zijn meer ervaren hierin, het is een andere manier van fietsen. Het is niet positioneren enzo zoals op de weg, het gaat puur om de wattages. Daar ben ik goed in, maar niet na drie weken rust en dan drie weken training. Ik denk niet dat mijn vorm goed genoeg is om te winnen. Er zijn enkele renners die op Zwift zitten en dat gaat waarschijnlijk de top drie zijn."

Ik wou de uitnodiging niet afslaan

Geen al te grote winstkansen dus en toch heeft Thomas De Gendt er best zin in. "Het is toch mooi als je kunt meedoen aan iets dat voor de eerste keer wordt georganiseerd. Ik kreeg de uitnodiging en wou die ook niet afslaan", besluit de man die eerder dit seizoen nog vierde werd in de virtuele Ronde van Vlaanderen.