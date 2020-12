Van der Poel over vergelijking met Van Aert en communicatie van Evenepoel: "Vind zijn uitspraken soms op het randje"

Mathieu van der Poel is het in de loop der jaren wel gewoon geworden steeds met Wout van Aert vergeleken te worden. Als wegrenner wordt Van der Poel ook in één adem genoemd met Remco Evenepoel, omdat het allebei jonge kerels zijn om van ver aan te vallen.

Toch zijn er nog voldoende verschillen met die twee renners, merkt Van der Poel op in Humo. De eindeloze vergelijkingen met Van Aert hoeven voor hem niet. "Wat Van Aert in de Tour heeft gedaan - op kop rijden voor iemand anders - is niet mijn ambitie. Ik weet zelfs niet of ik het zou kunnen. Maar zolang ik geen Tour heb gereden, hebben zulke vergelijkingen geen zin."

Iedereen staat ook versteld van wat Evenepoel op zijn twintigste al heeft laten zien. "Wat hij nu al kan, kon ik niet op die leeftijd. Zulke solo's rijden en elke ronde winnen waaraan je deelneemt: dat is ongezien. Wat Evenepoel doet op de weg is fenomenaal. Al vind ik zijn uitspraken soms op het randje, maar iedereen is zoals hij is: als hij de dingen zo wil zeggen, moet hij dat vooral doen."

BLIJK VAN ZELFVERTROUWEN

Al is Mathieu van der Poel niet de eerste die aangeeft soms te schrikken van de manier waarop Evenepoel zich uitdrukt. "Voor ons kan dat arrogant overkomen, maar in zijn ogen geeft het waarschijnlijk vooral blijk van zelfvertrouwen."