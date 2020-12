📷 Philippe Gilbert maakt zich klaar voor het nieuwe seizoen: "De details zijn belangrijk"

Philippe Gilbert hoopt volgend seizoen opnieuw voor de overwinningen mee te kunnen doen. Het voorbije wielerjaar heeft onze landgenoot heel wat pech gehad, want hij moest onder meer al opgeven in de tweede etappe van de Tour de France.

Gilbert toonde enkele foto's op sociale media waarbij hij zich klaar maakt voor het nieuwe seizoen. "De details zijn belangrijk. Het voorbije weekend gingen we door een reeks medische testen en hebben de de posities op de 'Ridley Bikes' beter afgesteld. Alles klaar voor mijn negentiende seizoen als prof!", aldus Gilbert.

