Drie Belgen hebben nog geen nieuw contract gekregen in de WorldTour: "Schrijnend" en "Nog nooit zoveel stress"

Er zijn ook op 9 december nog drie Belgen die nog geen contract hebben voor volgend seizoen in de WorldTour. De tijd begint zo meer en meer te dringen.

Het huwelijk tussen Laurens De Vreese en Astana is na zes jaren ten einde gekomen: "Het is een zware periode. Het is wachten op een bevrijdend telefoontje, schrijnend", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Ik heb geen plan-B, ik blijf vechten voor een plaatsje tot het bittere einde."

Stress

Ook Guillaume Van Keirsbulck zit nog zonder contract: "Ik had nog nooit zoveel stress. Mijn makelaar is nog altijd bezig, ik zet er geen einddatum op. Het blijft voorlopig overal aanslepen."

En wat met de 31-jarige Julien Vermote? "Ik hoop dat het niet meer te lang duurt. In deze fase van het jaar praten we niet meer over veel geld, er moet een aanbod komen."