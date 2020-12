Duitse roeier is eerste wereldkampioen Esports

De eerste wereldkampioen Esports is geen professionele wielrenner of een echte Zwift-specialist, maar wel een Duitse roeier. In 2018 werd hij wereldkampioen op de lichte skiff, nu laat hij de rest van de wereld ook zien dat hij zeer goed kan fietsen.

De Belgen waren mooi vertegenwoordigd met onder andere Zwift-specialist Lionel Vujasin, profrenners Thomas De Gendt en Victor Campenaerts én Europees kampioen in het veld Eli Iserbyt. Het peloton is ook een mengelmoes van profrenners (Valgren, Uran, Pozzovivo...) Een peloton met de belangrijkste namen rijdt een lange tijd samen door Watopia, de virtuele Zwift-wereld. In de slotronde probeert Victor Campenaerts met een stevige inspanning een gaatje te slagen maar hij geraakt niet weg. Met nog zo'n 5km te gaan gebruikt de ene na de andere renner zijn power-up. Julien Van Den Brande en Harm Vanhoucke proberen het langs Belgische zijde, maar de Canadezen ogen met Cheyne ook zeer attent. Campenaerts begint als eerste aan de slotklim op 900m van de finish maar hij wordt voorbijgesneld door enkele Duitsers die ook hun power-up ingezet hebben. Eén van die Duitsers is de roeier Jason Osborne en hij valt niet stil. De rest kan hem niet volgen en moet een tweetal seconden prijsgeven. Osborne valt niet stil in de laatste hectometers en zo is de nieuwe wereldkampioen Esports een roeier zowaar. De Denen Foldager en Nicklas Pedersen veroveren zilver en brons. Vujasin is de eerste Belg op plaats 6.