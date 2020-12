Oud-renner verlaat UAE Team Emirates als ploegleider en gaat bij opleidingsploeg aan de slag

Paolo Tiralongo verlaat UAE Team Emirates. De oud-renner maakte daar deel uit van de staf, maar hij zal als ploegleider aan de slag gaan bij de opleidingsploeg Velo Racing Team Palazzago.

Paolo Tiralongo is een bekende naam in de wielerwereld. De Italiaan nam in 2017 afscheid als profrenner, maar hij won in zijn carrière onder meer drie ritten in de Giro. In 2009 eindigde hij op de achtste plaats in het algemeen klassement van de Vuelta.

Nu was hij aan het werk als staflid bij UAE Team Emirates, maar daar zal verandering in komen. Volgens Spaziociclismo wordt Tiralongo ploegleider bij opleidingsploeg Velo Racing Team Palazzago.