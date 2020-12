Wegrenster van CCC-Liv is na sprint bergop met twee de eerste wereldkampioene Cycling Esports

Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten: zij waren bij het WK Cycling Esports de grootste namen aan de start bij de vrouwen, die nog voor de mannen aan zet waren. Een hoofdrol voor een Nederlandse dame was er in dit virtueel gebeuren niet. Moolman Pasio werd wereldkampioene.

Na 17 kilometer had zich een kopgroep van om en bij de twintig rensters afgescheiden. De enige Belgische aan de start, Mieke Docx, was daar niet bij en zat in het achtervolgende peloton. In datzelfde groepje bevond zich ook Anna van der Breggen.

NUMERIEKE MEERDERHEID VOOR VS

Ook de landgenotes waren niet mee vooraan. Halfweg koersen waren volgende landen in de kopgroep vertegenwoordigd: het VK, de VS, Canada, Duitsland, Zweden, Denemarken, Zuid-Afrika en Australië. Van de 20 koploopsters hadden liefst 8 rensters de Amerikaanse nationaliteit: een groot overwicht dus voor Team USA.

Het verschil met de groep Docx bedroeg op 20 kilometer van het einde 42 seconden. Met 7 km te gaan zou Docx aankijken tegen een achterstand van twee en een halve minuut. De strijd om de wereldtitel zou zich uiteraard vooraan afspelen.

MOOLMAN PASIO DE BESTE OP SLOTBEKLIMMING

Op de slotbeklimming plaatste de Zuid-Afrikaanse Moolman Pasio haar versnelling. Toch een wegrenster dan die de Zwift-specialistes aftroeft? De Australische Gigante kon haar wel nog bijbenen, maar geraakte er in een virtuele sprint met twee niet meer voorbij. Goud en zilver dus voor respectievelijk Moolman Pasio en Gigante. Het brons is voor de Zweedse Hansen.