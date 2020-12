Eerste Tour zorgde voor voldoening bij Joris Nieuwenhuis: "Dat was een speciaal moment"

Joris Nieuwenhuis heeft voorbije zondag zijn rentrée in het veldrijden in Boom. Naast crosser is de Nederlander natuurlijk ook wegrenner. Wielerkrant blikte samen met hem terug op de wegcampagne van 2020 en dan stak het rijden van de Ronde van Frankrijk er toch wel bovenuit.

"Ik blik wel met een goed gevoel terug op het wegseizoen", zegt Nieuwenhuis in ons interview. We hebben met de ploeg hele mooie resultaten behaald. Ik heb daar toch ook een goeie rol in kunnen spelen en mooie dingen neergezet."

Nieuwenhuis had nog nooit deelgenomen aan een grote ronde en dat kwam er in 2020 wel van. Het was dan ook nog meteen de Ronde van Frankrijk. "Vooraf had ik ervoor getekend als ik de Tour kon rijden. Dat te kunnen doen, was een hoogtepunt."

Je wordt tijdens de Tour geleefd

Parijs bereiken is dan wel wat elke debutant wil en dat lukte prima. Nieuwenhuis finishte als dertiende in het jongerenklassement. "Dat was een speciaal moment. Je wordt in die weken tijdens de Tour geleefd. Het is dan al een hele periode dat je volgens hetzelfde stramien leeft. Als je dan aankomt op de Champs-Élysées en je bent er bijna mee klaar, heb je zoiets van: ik heb het toch maar mooi gedaan."

Naast het uitrijden van die eerste grote ronde toonde Nieuwenhuis zich overigens ook in het klassieke werk, voornamelijk dan richting het einde van het seizoen in oktober. "Ik heb mijn eerste Ronde van Vlaanderen kunnen rijden en stond op het podium in Parijs-Tours."