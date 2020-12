🎥 Zandpassages blijven cruciaal en toch compactere omloop: bekijk het lichtjes aangepaste Scheldecross-parcours!

De Scheldecross: het is de veldrit die in het teken staat van de comeback van Van der Poel. We kennen allemaal ook het decor: het strand van Sint-Anneke aan Linkeroever. Toch begeven veldrijders en veldrijdsters zich zaterdag op een licht gewijzigd parcours.

Vorig jaar was er geen Scheldecross, omdat dan in Antwerpen het BK veldrijden doorging. De vorige editie was dus in 2018, gewonnen door ene Mathieu van der Poel. In 2020 is de Scheldecross opnieuw een klassmentswedstrijd, in het kader van de X2O Badkamers Trofee.

Op de Facebookpagina van de X2O Badkamers Trofee is een filmpje van zeven minuten geplaatst dat je het parcours van de Scheldecross 2020 helemaal laat verkennen. Wie het daar kent als zijn broekzak, zal merken dat het parcours toch lichtjes gewijzigd is ten opzichte van vorige edities.

"Het zwaartepunt ligt nog altijd in de dubbele passage op het strand, goed voor zo'n 300 meter crossen in het zand. We hebben er alleen een compactere omloop van gemaakt", zegt Erwin Vervecken van Golazo. "Aan de opstapplaats van de veerboot rijden de renners nog iets verder in de richting van de stad. De skyline van Antwerpen zal zo nog iets dominanter aanwezig zijn."