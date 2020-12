Haast volledige programma Kristoff uit de doeken gedaan: Vlaanderens Mooiste, Tour en WK grote doelen

In de wedstrijden op Vlaamse wegen is het ook altijd uitkijken naar wat Alexander Kristoff in staat is. Hij gaat alvast in 2021 opnieuw deelnemen aan die koersen waar hij in het verleden succes boekte. Dat weten we dankzij de Noorse journalist Jarle Fredragsvik.

Terwijl bij vele renners het programma nog onbekend is, heeft Fredragsvik op zijn Twitterpagina prijs gegeven welke koersen Kristoff allemaal gaat rijden in 2021. De hele waslijst, al blijven wijzigingen of aanpassingen natuurlijk nog altijd mogelijk.

Kristoff begint eind januari competitief te koersen in de Challenge Mallorca. De klassieke renner zal aanwezig zijn in beide wedstrijden van het Vlaamse openingsweekend. Nadien volgen ook deelnames aan Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Allemaal wedstrijden die hij in het verleden gewonnen heeft.

Will also do Nationals in Norway. Still a bit open in build up towards @flanders2021, but could be @BinckBankTour and some one day races in Belgium as final prep. — Jarle Fredagsvik (@Fredagsvik) December 10, 2020

Na het voorjaar af te sluiten in Roubaix, gaat het richting Ronde van Frankrijk. Dit jaar won Kristoff de openingsetappe en droeg hij een dag het geel. Wel nog een vraagteken is hoe hij juist gaat opbouwen richting het WK in Vlaanderen. Dat geeft meteen aan dat dit ook één van zijn grote doelen zal zijn in 2021.