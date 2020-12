Laurens De Vreese krijgt online steun voor zoektocht naar nieuwe ploeg

Astana heeft reeds afscheid van hem genomen en dus moet Laurens De Vreese aan een nieuwe ploeg geraken wil hij in het peloton blijven. De opties zijn wel al fel verminderd. Zelfs het vernieuwde Qhubeka, dat heel wat plekjes moest invullen, zit ondertussen vol.

Inmiddels zijn we bijna half december en heeft De Vreese nog geen nieuwe ploeg gevonden. Maar zijn fans en sympathisanten hebben de hoop nog niet opgegeven. Zij steken hem online alvast een hart onder de riem. Er is een Facebookgroep opgericht met de titel: 'Help Laurens De Vreese aan een nieuwe profploeg voor 2021'.

GOEDE WEGKAPITEIN

Op die pagina kunnen suggesties gedaan worden welke ploegen nu juist de diensten van De Vreese het best kunnen gebruiken. Er wordt onder meer gedacht aan teams als Ineos, Lotto Soudal, Sunweb. Daar zou nog plaats moeten zijn voor een goede wegkapitein.

Althans volgens het laatste bericht op de pagina. Er wordt ook vermeld dat Laurens het gebaar van de oprichter van de pagina erg apprecieert.