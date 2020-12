Lefevere wil safety manager die onafhankelijkheid kan bewaren: "Erop letten dat dit niet een doodgeboren kind wordt"

De nieuwe veiligheidsmaatregelen van de UCI houden onder andere in dat een safety manager dient aangeduid te worden. Zonder dat die zijn 'go' geeft, kan een parcourswijziging niet goedgekeurd worden. Alleen: wie moet dat dan juist worden?

Patrick Lefevere twijfelt er in Het Laatste Nieuws aan of de man of vrouw in kwestie wel met voldoende daadkracht kan handelen. "Wil de safety manager van de UCI iets doen aan de Ronde van Polen, zolang meneer Czeslaw Lang daar organisator is? Die belt met de president van Polen zoals jij en ik nu met elkaar bellen."

En dan zijn er nog andere partijen die andere belangen hebben. "Of neem ASO. Zij organiseren de Tour, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik. ASO had ook twee vertegenwoordigers in de werkgroepen. Zij zeggen: 'Veiligheid, dat is goed en wel, maar wat met Parijs-Roubaix?' Iedereen weet dat Parijs-Roubaix erg onveilig is. Dat hoort erbij, zegt ASO."

Ik wil niet iemand die zich laat afleiden

Als die redenering voor de ene wedstrijd gebruikt wordt, kan dat natuurlijk ook voor een andere wedstrijd gehanteerd worden? "Is dat altijd zo? Ik wil iemand die zich niet laat afleiden door een goede fles wijn of een etentje in een sterrenrestaurant, maar gewoon zegt: 'Dit kan niet!', als het echt niet kan. We moeten erop letten dat dit niet een doodgeboren kind wordt."