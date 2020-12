Mtichelton-Scott trekt zich terug: Deceuninck - Quick-Step en Lotto-Soudal nu helemaal alleen in belangengroep

Mitchelton-Scott heeft een beslissing genomen rondom een belangengroep in het wielrennen. De UCI trekt duidelijk aan de touwtjes.

Mitchelton-Scott gaat weliswaar nog samenwerken met belangengroep Velon, maar niet langer er deel van uitmaken.

Geen Hammer Series

Dat heeft de ploeg bekend gemaakt. Daardoor zijn er maar twee ploegen meer verbonden aan Velon volgens Het Nieuwsblad: Deceuninck - Quick-Step en Lotto-Soudal.

Velon is ook de organisator van de Hammer Series. Door tegenkanting van de UCI werd die niet georganiseerd in 2020. Ook in 2021 zal dat niet het geval zijn.