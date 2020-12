Ook Plugge heeft namens Jumbo-Visma nog grote twijfels: "Is wel heel weinig om alle parcoursen te keuren"

De UCI wil een safety manager aanstellen om voor veiligere parcoursen te zorgen. Richard Plugge, manager van Jumbo-Visma, staat er net als Patrick Lefevere nogal wantrouwig tegenover.

"Eén safety manager, dat is wel heel weinig om alle parcoursen te keuren", stelt Plugge in HLN. Plugge pleit eerder voor het oprichten van een bepaald orgaan. "De UCI moet iets in het leven roepen zoals ze met de strijd tegen doping heeft gedaan. In 2008 heeft de UCI de CADF gesticht, die onafhankelijk van de UCI kon opereren."

Iets soortgelijks zou volgens hem dan ook moeten gebeuren omtrent de verbetering van de veiligheid in het wielrennen. Plugge haalt zijn inspiratie hiervoor bij andere sporten. "Zo is het in de Formule 1 gegaan, in de Moto GP, in het skiën."