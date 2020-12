Philippe Gilbert bezoekt startplaats uit de Tour nog eens nadat die regio hem eerder in 2020 geen geluk bood

Philippe Gilbert is volop bezig zich voor te bereiden op het volgende seizoen. Met hopelijk een Tour die hij eens kan uitrijden. De laatste keer dat dat lukte, dateert al van 2013. Gilbert is nog eens op een plek gepasseerd die hij dit jaar in de Tour al aandeed.

Het voordeel aan een startplaats in de Tour te zijn: iedereen heeft het in wielermiddens over deze plek, al lang voorafgaand aan de wedstrijd. Een echte Grand Départ was het wel niet, maar de Tour ging in 2020 wel degelijk van start in Nice.

De eerste drie ritten zouden allemaal van start gaan in Nice. In de eerste twee etappes lag zelfs de aankomst eveneens in Nice. Bij een val in de openingsetappe zou Gilbert echter een gebroken knieschijf oplopen. De tweede dag ging hij in Nice niet meer van start.

Op training is Gilbert nu nog eens gepasseerd in de stad in Alpes-Maritimes en deze keer verliep alles zonder ongelukken. De renner van Lotto Soudal was best tevreden over zijn trainingstocht. "Ik ben blij kilometers te kunnen maken in goede omstandigheden."