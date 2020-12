POLL: Wint Van der Poel meteen bij zijn rentrée in het veldrijden in Antwerpen?

Zaterdag verwelkomen we eindelijk de wereldkampioen veldrijden, Mathieu van der Poel, terug in de cross. De Nederlander komt aan de start in de Scheldecross in Antwerpen. Zoals altijd mikt Van der Poel ook bij zijn rentrée zo hoog mogelijk.

De laatste jaren heeft Mathieu van der Poel het veldrijden enorm gedomineerd. Pikt hij in Antwerpen gewoon de draad op of heeft hij toch wat tijd nodig om weer dat crossgevoel op te doen en stuit hij op de tegenstand van Pauwels Sauzen-Bingoal of andere concurrenten?

WIE RIJDT HET BEST DOOR HET ZAND?

Ook het parcours in Antwerpen zal een rol spelen, met die dubbele passage door het zand. Laurens Sweeck veroverde op het strand van Sint-Anneke vorig jaar nog de Belgische titel. Van der Poel heeft er evenzeer goede herinneringen, want hij won de laatste editie van de Scheldecross en bewees op stage in Benicàssim uitstekend door het zand te rijden.

