Van der Poel is terug in het veld en duidt zijn grote doelen aan: "Als het aan mij had gelegen ..."

Het is zover: Mathieu van der Poel keert dit weekend terug in de cross. Hij heeft nu ook zelf laten weten hoe hij daar naartoe kijkt. Het wordt sowieso een gebald seizoen voor van der Poel, met amper dertien-veertien crossen de komende maanden. Te beginnen zaterdag in Antwerpen. "Ik wist dat ik mijn tijd moest nemen. Als het aan mij had gelegen, dan had ik misschien nog langer gewacht en nog langer rust genomen", aldus VDP bij VTM. Geen afgang "Op een gegeven moment moet je natuurlijk wel herbeginnen. Het zal geen afgang worden, maar ik weet niet hoever ik sta." "Ik heb nergens een klassement te verdedigen, dus grote doelen heb ik niet buiten de kampioenschappen", mikt hij op een nieuwe regenboogtrui en nationale trui.



